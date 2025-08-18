Kuzey Marmara Otoyolu'nda Feci Otobüs Kazası: 4 Ölü, 20 Yaralı

Güncelleme:
Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen otobüs kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

KUZEY Marmara Otoyolu'nda 4 kişinin öldüğü 20 kişinin yaralandığı otobüs kazası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde otobüsün yan yatarak bir süre sürüklendiği, ardından da otoyolda savrulduğu anlar görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
