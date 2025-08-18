Kuzey Marmara Otoyolu'nda Feci Otobüs Kazası: 4 Ölü, 20 Yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen otobüs kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel