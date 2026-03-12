Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kovalamacayla durdurulan araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda polisin 'dur' ihtarına uymayan araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı. Araçta bulunan göçmenler, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmişti.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde polisin "dur" ihtarına uymayan araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı.

Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen A.A. (24) idaresindeki SUV tipi araç, Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı kesiminde sivil polis ekiplerince takibe alındı. "Dur" ihtarına uymayan araç, kovalamaca sonucu otoyolun Akyazı gişelerinde durduruldu.

Araçta bulunan Suriye uyruklu 6 kişinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği tespit edildi.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresindeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, gözaltına alınan sürücü A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan 310 bin 211 lira para cezası uygulanan araç, 120 gün trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Burak Uçar
