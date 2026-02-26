Otoyolda yolcu otobüsü alev aldı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucunda otobüs kullanılamaz hale geldi.
KUZEY Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde boş yolcu otobüsünde çıkan yangını, itfaiye ekipleri söndürdü. Otobüs, kullanılamaz hale geldi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit ilçesi geçişi T-1 Tüneli girişinde, dün saat 21.30 sıralarında, İstanbul yönüne giden boş yolcu otobüsünde yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, otobüsü emniyet şeridinde durdurdu. Alevler kısa sürede otobüsün tamamına yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Demir yığınına dönen otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı