Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kuzey Marmara'da telefonla motosiklet süren sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Marmara Otoyolu'nda motosiklet üzerinde ellerini bırakarak telefon kullanan ve trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Jandarma, sürücüye ayrıca 66 bin lira trafik idari para cezası uygulandığını bildirdi.

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda motosiklet üzerinde ellerini bırakarak telefon kullanan ve trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Marmara Otoyolu'nda motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler yaparak hem kendisinin hem de çevresindekilerin hayatını hiçe sayan sürücünün tespit edilerek yakalandığı belirtildi.

Motosiklet üzerinde ellerini bırakarak telefon kullanan ve trafiği tehlikeye sokan kişinin sürücü belgesinin daimi olarak iptal edildiği bildirilen açıklamada, şüpheliye ayrıca 66 bin lira trafik idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Kaynak: AA
Bu haber 394 sitede yayınlandı.
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı

Bir vekil daha AK Parti'ye katıldı, rozetini Erdoğan taktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehirdeki kadınların çorapları birer birer erimeye başladı

Şehirdeki tüm kadınların çorapları durduk yere erimeye başladı
Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi! Sonrası tam bir kabus

Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi! Sonrası tam bir kabus
Mısır’da turist otobüsü tıra çarptı: 13 ölü, onlarca yaralı

Katliam gibi kaza: Bu otobüs 13 kişiye mezar oldu

Tanju Özcan'a 7 yıl hapis cezası

Tutuklu Tanju Özcan'ın cezası belli oldu
Dünyaca ünlü mağazaları yağmaladılar, şimdi sokaklarda satıyorlar

Gördüğünüz kişiler sıradan birer satıcı değil
Yaya köprüsünden motosikletiyle inip kuryeye çarptı! 'Ehliyetim yok abi' deyip kaçtı

Şunun yaptığına bakın! "Ehliyetim yok abi" deyip kaçtı
'Yarın savaş olacak!' Lille'den Galatasaray ve Osimhen'e meydan okuma

Ortam iyice gerildi: Yarın savaş çıkacak