Kuzey Makedonyalı ilk hacı kafilesi kutsal topraklardan döndü Hac vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan Kuzey Makedonyalı ilk hacı kafilesi Suudi Arabistan'dan Üsküp'e döndü. Hac vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan Kuzey Makedonyalı ilk hacı kafilesi Suudi Arabistan'dan Üsküp'e döndü. Medine'den Üsküp'e direkt uçuşla gelen hacılar, Uluslararası Üsküp Havalimanı'nda yakınları tarafından karşılandı. Karşılama töreninde Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Şakir Fetahu da hazır bulundu. Her şeyin yolunda gitmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Fetahu, kutsal topraklardan dönen hacıları karşıladıklarını söyledi. Ülkeye dönen ilk hac kafilesinde 180 kişi yer aldı. Bu yıl Kuzey Makedonya'dan toplam 919 kişi kutsal topraklara gitmişti. Gelecek günlerde diğer hacı kafilelerinin de ülkeye ulaşması bekleniyor. AA / Umeys Sulejman - Güncel Güncel Haberler

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