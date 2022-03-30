Kuzey Makedonya'nın nüfusu 1,8 milyon olarak açıklandı

Kuzey Makedonya Devlet İstatistik Kurumu, ülke nüfusunun 1 milyon 836 bin 713 kişi olduğunu duyurdu.

Devlet İstatistik Kurumu Müdürü Apostol Simovski, başkent Üsküp'te düzenlenen basın toplantısında, Eylül 2021'de gerçekleşen nüfus, hanehalkı ve konut sayımı verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Simovski, buna göre, ülke nüfusunun 1 milyon 836 bin 713 olduğunu bildirdi.

Kuzey Makedonyalı Türkler, 70 bin 961 ile nüfusun yüzde 3,98'ini oluşturarak üçüncü sırada yer aldı.

Ülkede, Makedonlar nüfusun yüzde 58,44'ünü (1 milyon 73 bin 299 kişi), Arnavutlar yüzde 24,3'ünü (446 bin 245), Romanlar yüzde 2,53'ünü (46 bin 433), Sırplar yüzde 1,3'ünü (23 bin 847), Boşnaklar yüzde 0,87'sini (16 bin 42) ve Ulahlar yüzde 0,47'sini (8 bin 714) oluşturuyor.

Farklı etnik unsurları kapsayan diğer kategorisinde nüfus yüzde 1,03 (18 bin 912), sayımda verileri idari kaynaklardan alınanlar ise yüzde 7,2 (132 bin 260) olarak kayıtlara geçti.

Ülkede bir önceki sayım 2002 yılında yapılmıştı.