Kuzey Makedonya'nın bağımsızlık yıl dönümü kutlandı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bağımsızlığın 33. yıl dönümü kutlandı.

Kuzey Makedonya hükümeti tarafından "Birlikte mücadele ediyoruz, birlikte başaracağız" sloganıyla başkentteki Filarmoni Salonu'nda düzenlenen tören, ülkenin milli marşının okunmasıyla başladı.

Program kapsamında başta 1991 yılında gerçekleşen referandumun yanı sıra ülkenin bağımsızlığına ilişkin video gösterimi yapıldı.

Törene, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski'nin yanı sıra bakanlar, milletvekilleri, siyasiler, diplomatlar, askeri temsilciler ve diğer davetliler katıldı.

Mickoski, burada yaptığı konuşmada, bugünün kendilerine "özgürlüğe doğru yaptıkları uzun yolculuğu hatırlattığını" söyledi.

Adaletin ve hukukun üstünlüğünün sağlanması, suça, yolsuzluğa, göçe karşı mücadele etmek için ülkedeki tüm sosyal aktörleri birleştirmeyi amaçlayan on maddelik bir "ortak platform" oluşturulmasını öneren Mickoski, "Stratejik hedefimiz olan Avrupa Birliği (AB) üyeliğini gerçekleştirmek için genel bir anlaşmaya varmamız gerekiyor. Başka bir alternatifimiz yok, başka gerçek bir olasılık da bulunmuyor. Halkın Birliğe üye olma arzusu, daha iyi standart, daha yüksek kriterler, daha fazla para ve düzenlenmiş bir sistem isteğinden dolayıdır." diye konuştu.

Bahsi geçen ortak platform için muhalefetten de destek isteyen Mickoski, hedeflerinin etnik çatışmalar ve bölünmelerden uzaklaşmak olduğuna dikkati çekti.

Bağımsızlık yıl dönümü nedeniyle hafta boyunca farklı etkinlikler düzenleniyor.

Ülkede 8 Eylül 1991'de bağımsızlık referandumu düzenlenmiş ve halkın yüzde 95,3'ü ülkenin bağımsızlığı lehine oy kullanmıştı.