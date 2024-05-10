Kuzey Makedonya'da Cumhurbaşkanı Seçimi ve Genel Seçim Sonuçları Açıklandı

Kuzey Makedonya'da 8 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu ile genel seçimin sonuçları açıklandı.

Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Aleksandar Dashtevski, düzenlediği basın toplantısında, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliğinin (VMRO-DPMNE) öncülüğündeki ittifakın desteklediği Gordana Siljanovska Davkova'nın 561 bin 1 (yüzde 64,14) oy aldığını belirten Dashtevski, Makedonya Sosyal Demokratlar Birliğinin (SDSM) öncülüğündeki ittifakın desteklediği mevcut Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski'nin ise 251 bin 881 (yüzde 29,25) oyda kaldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı seçimine katılımın yüzde 47,47 olduğunu açıklayan Dashtevski, 48 bin 289 geçersiz oy kullanıldığını kaydetti.

Bugün sona erecek itiraz sürecinin ardından Merkez Seçim Komisyonunun, sonuçlara ilişkin raporunu Meclis'e iletmesi bekleniyor.

Mevcut Cumhurbaşkanı Pendarovski'nin görevi 12 Mayıs'ta sona ereceğinden dolayı Meclis Başkanı Jovan Mitreski'nin yeni Cumhurbaşkanı Siljanovska Davkova'nın göreve başlamasına ilişkin meclis oturumunu aynı gün yapması öngörülüyor.

Öte yandan, genel seçime ilişkin açıklanan sonuçlara göre, 120 koltuklu Kuzey Makedonya Meclisinde milletvekillerinin dağılımı şöyle oldu:

VMRO-DPMNE'nin öncülüğündeki "Senin Makedonya'n" ittifakı 58 milletvekili, Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) öncülüğündeki "Avrupa Cephesi" 19 milletvekili, SDSM'nin öncülüğündeki "Avrupa'nın Geleceği için Koalisyon" ittifakı 18 milletvekili, birkaç partinin oluşturduğu VLEN koalisyonu 13 milletvekili, Sol (Levica) Partisi 6 milletvekili ve ZNAM Hareketi-"Bizim Makedonya'mız İçin" 6 milletvekili çıkardı.

Bu sonuçlara göre, mecliste Türk toplumunu en az 4 milletvekilinin temsil etmesi bekleniyor.