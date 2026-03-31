Air China, Çin ile Kuzey Kore Arasındaki Uçuşlara Yeniden Başladı

PYONGYANG, 31 Mart (Xinhua) -- Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'daki Sunan Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan Air China'ya ait yolcu uçağı, 30 Mart 2026.

Çin'in başkenti Beijing'den pazartesi sabahı kalkan Air China'ya ait yolcu uçağı Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a iniş yaptı. Bu gelişme, iki ülkenin başkentleri arasındaki uçuşların resmi olarak yeniden başladığını gösterdi. (Fotoğraf: Wang Chao/Xinhua)

Kaynak: Xinhua