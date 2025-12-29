Haberler

Kuzey Kore, batı kıyılarında denize uzun menzilli stratejik seyir füzeleri fırlattı

Kuzey Kore, ordusunun muharebe hazırlık seviyesini ve saldırı kabiliyetini test etmek amacıyla uzun menzilli stratejik seyir füzeleri fırlattı. Tatbikatı bizzat Kim Jong Un yönetti ve sonuçlardan memnun kaldığını belirtti.

Kuzey Kore'nin, ordunun muharebe hazırlık seviyesini ve saldırı kabiliyetlerini test etmek amacıyla denize uzun menzilli stratejik seyir füzeleri fırlattığı bildirildi.

Kuzey Kore resmi haber ajansı Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, atış prosedürlerinin doğrulanması, manevra kabiliyeti ile "kilit bir stratejik silah sistemi" olarak nitelendirilen füze sistemin güvenilirliğinin test edilmesi amacıyla tatbikat yapıldığı belirtildi.

Haberde, füzelerin Batı Denizi üzerindeki önceden belirlenen güzergahlar boyunca uçarak hedeflerini başarıyla vurduğu kaydedildi.

Tatbikatı Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un bizzat yönettiği aktarılan haberde, Kim'in sonuçlardan "büyük memnuniyet" duyduğu ifade edildi.

Haberde ayrıca Kim'in, Kuzey Kore'nin nükleer caydırıcılığının düzenli olarak test edilmesinin, güvenlik tehditleri karşısında ülkesinin meşru savunma hakkının bir parçası olduğunu vurguladığı ve nükleer gücü geliştirmeyi sürdüreceğini yinelediği aktarıldı.

