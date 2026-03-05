Haberler

Kuzey Kore lideri Kim, "stratejik" seyir füzesi testini denetledi

Güncelleme:
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, denizden karaya 'stratejik' seyir füzesinin test fırlatışını denetledi. Füze testi, 5 bin tonluk 'ChoeHyon' destroyerinde gerçekleştirildi. Kim, nükleer silahlarla donatılma sürecinde tatmin edici ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, denizden karaya "stratejik" seyir füzesinin test fırlatışını denetledi.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, füze testinin "ChoeHyon" adlı 5 bin tonluk destroyerde gerçekleştirildiğini duyurdu.

Kim, "stratejik" seyir füzesinin test fırlatışını denetlemesi sırasında yaptığı konuşmada, Kuzey Kore Deniz Kuvvetlerinin nükleer silahlarla donatılması sürecinin "tatmin edici ilerleme" kaydettiğini söyledi.

"ChoeHyon"in görevlere hazırlık düzeyinden "memnuniyet" duyduğunu ifade eden Kim, "güçlü bir araştırmacı kadrosu ve gemi inşa sanayisinin" önemini vurguladı."

Seul merkezli Yonhap haber ajansına göre Kuzey Kore'nin "stratejik silah" ifadesini kullanması, bu füzelerin nükleer kapasiteye sahip olabileceğine işaret ediyor.

Pyongyang yönetimi, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile zirve görüşmesi için Pekin'e gitmesinden kısa süre önce, 4 Ocak'ta Japon Denizi yönüne son balistik füze denemesini gerçekleştirmişti.

