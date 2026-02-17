Haberler

Kuzey Kore, başkent Pyongyang'da 50 bin konut projesini tamamladı

Güncelleme:
Kuzey Kore, şubat ayında yapılacak Parti Kongresi öncesinde başkent Pyongyang'da 50 bin konut inşa etme projesini tamamladı. Kim Jong-un, açılış töreninde yeni projelerin de müjdesini verdi.

Kuzey Kore'nin, şubatta yapılacak parti kongresi öncesinde başkent Pyongyang'da 50 bin konut inşa etmek üzere başlanan "tarihi konut projesini" tamamladığı bildirildi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kore İşçi Partisi, şubatta düzenlenecek 8. Parti Kongresi öncesinde başkent Pyongyang'da 50 bin konut projesini tamamladı.

Proje kapsamında, 2022'de Pyongyang'ın Songsin ve Songhwa bölgelerinde, 2023 ila 2025'te Hwasong bölgesinde toplam 40 bin konut inşa edilirken, 10 bin konut ise yakın zamanda tamamlandı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kızı Kim Ju-ae ile projenin tamamlanmasının ardından düzenlenen açılış törenine katıldı.

Törende, Kuzey Kore'nin "daha büyük bir inşaat projesi" başlatacağını açıklayan Kim, yeni projenin "daha büyük bir dönüm noktası" olacağını, halkın "mükemmel bir uygulama" ile "yine heyecan verici 5 yıl" yaşayacağını ifade etti.

Kim, ülkede konut sıkıntısını gidermek ve yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla Kore İşçi Partisinin 2021'deki kongresinde söz konusu konut projesini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
500

