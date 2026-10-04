Kuzey Kore, Kim Jong-un'un denetlediği füze tatbikatında hedefi tam isabetle vurdu

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PYONGYANG, 4 Ekim (Xinhua) -- Kuzey Kore, cumartesi günü erken saatlerde orta menzilli stratejik füze fırlatma tatbikatı düzenledi.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın pazar günkü haberine göre Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yerinde denetlediği tatbikatta, ülkenin doğu açıklarındaki sularda bulunan bir hedef tam isabetle vuruldu. Tatbikatın, hipersonik stratejik silah sistemi kullanan füze birliklerinin teçhizat kullanım kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Habere göre Kim, "Güçlü bir caydırıcılıkla çeşitli tehditleri bertaraf etmeli ve devletimizin inşası ile faaliyetleri için güvenli bir ortam sağlamalıyız" dedi.

Kaynak: Xinhua