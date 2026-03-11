Haberler

Kuzey Kore: ABD ve İsrail'in İran'a Yönelik Saldırılarını Kınıyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Kore, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarını kınayarak, bu eylemlerin bölgesel barış ve güvenliği tehdit ettiğini ifade etti.

PYONGYANG, 11 Mart (Xinhua) -- Kuzey Kore, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını güçlü şekilde kınadı.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü salı günü yaptığı açıklamada, "ABD ve İsrail'in İran'a yönelik yasadışı askeri saldırı düzenleyerek bölgesel barış ve güvenliğin temellerini sarsan ve küresel istikrarsızlığı tırmandıran eylemlerinden ciddi endişe duyuyor ve bu eylemleri güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.

Sözcü ayrıca İran Uzmanlar Meclisi'nin kısa süre önce yeni dini liderin seçilmesine ilişkin yaptığı açıklamaya değinerek Kuzey Kore'nin İran halkının dini liderini seçme hakkına ve tercihine saygı duyduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu

İstanbul'da metroda skandal görüntüler
İsrailli yetkiliden canlı yayında bomba İran itirafı

Canlı yayında gündem yaratacak itiraf
Savaşta ABD ve İsrail'e darbe! Peş peşe düşürüldüler

Savaşta ABD ve İsrail'e darbe! Peş peşe düşürüldüler
ABD'de sır gibi saklanan savaş bilançosu ortaya çıktı

ABD'de sır gibi saklanan savaş bilançosu ortaya çıktı
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Manşetler alev alev! Galatasaray İngiltere'yi yaktı

Manşetler alev alev! Galatasaray İngiltere'yi yaktı