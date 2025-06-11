Kuzey İrlanda'daki Şiddet Olayları İkinci Güne Girdi: Evler ve Araçlar Kundaklandı

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Kuzey İrlanda'nın Ballymena kasabasında bir kız çocuğuna yönelik cinsel saldırı iddiaları sonrası başlayan şiddet olayları, sokaklarda kargaşaya yol açtı. Maskeli göstericiler, evleri ve araçları ateşe verdi, 32 polis memuru yaralandı.

- Kuzey İrlanda sokaklarındaki şiddet olayları ikinci günde: Evler ve araçlar kundaklandı

BELFAST - Kuzey İrlanda'nın Ballymena kasabasında bir kız çocuğuna yönelik cinsel saldırı iddialarının ardından başlayarak şiddet olayları ikinci günde devam etti. Polise saldıran maskeli göstericiler, evleri ve arabaları ateşe verdi.

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'a yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Ballymena kasabasında hafta sonu bir kız çocuğuna cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla iki kişinin yargılandığı davanın ardından pazartesi akşamı sokaklarda başlayan karışıklık dün akşam da devam etti. Maskeli gençler bir kez daha evleri hedef aldı, 2 ev ve bazı araçlar ateşe verildi. Polis, molotof kokteylleri, cam şişe ve taş parçaları atan göstericilere tazyikli su ve plastik mermiyle müdahale etti. Sokakların savaş alanına döndüğü şiddet olaylarında 17 polis memuru daha yaralandı, yaralanan polis sayısı 32'ye yükseldi. Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı Şefi Jon Boutcher yaptığı açıklamada, "Ballymena'da son iki gecedir tanık olduğumuz anlamsız şiddet, son derece endişe verici ve tamamen kabul edilemez. Nefret dolu eylemler ve çetelerin yönetimi toplumumuzu parçalamaktan başka bir işe yaramıyor. Bu davranışlara son verilmeli" dedi.

Sokakları karıştıran cinsel saldırı olayı

Pazartesi günü 14 yaşındaki 2 çocuk, bir kız çocuğuna hafta sonu cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla mahkemeye çıkarılmıştı. İrlanda medyası saldırgan çocukların Rumen olduğunu aktarmıştı. İki çocuğun suçlamayı reddettiği, 2 Temmuz'a kadar gözaltında tutulacakları belirtilmişti. Pazartesi akşamı yaşanan şiddet olaylarında 4 ev ateşe verilmişti.

Polis, saldırıları ırkçı "nefret suçları" çerçevesinde araştırıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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