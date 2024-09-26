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Kuzey İrlanda'da Nefret Suçu Olarak Değerlendirilen Posterler Kaldırıldı

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Kuzey İrlanda'da, polis Müslüman ve göçmen karşıtı posterleri kaldırdı. Altyapı Bakanı John O'Dowd'un talebinin ardından, toplumun endişeleri doğrultusunda hareket eden polis, bu posterleri 'nefret suçu' olarak değerlendirerek toplumu bilgilendirdi.

Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'da polis, bir sitenin arazisindeki direklere asılan Müslüman ve göçmen karşıtı posterleri kaldırdı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Kuzey İrlanda Altyapı Bakanı John O'Dowd, ay başında Emniyet Müdürü Jon Boutcher'a mektup yazarak, polisin Newtownabbey bölgesindeki göçmen karşıtı posterleri kaldırmasını talep etti.

Söz konusu talebin ardından, Kuzey İrlanda Polisi (PSNI), toplumun endişelerini dikkate alarak, Rathcoole sitesinin arazisindeki direklere asılan "Bölgelerimize Müslümanların ya da kaçakların yerleşmesini kolaylaştıran herkes sorumlu tutulacaktır", "Kaçak göçmenleri durdurun" ve "Çocuklarımızı korumamız gerekiyor" yazılı pankartları kaldırdı.

Polis, posterlerin asılmasını "nefret suçu" olarak ele alıyor

PSNI'den BBC'ye yapılan açıklamada, posterlerin "kabul edilemez" olduğu belirtildi.

PSNI'den bir sözcü, bölgedeki posterlerin kaldırıldığını belirterek, bu posterlerin asılmasını "nefret suçu" olarak ele aldıklarını bildirdi.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel

Kuzey İrlanda Politika Güvenlik 3-sayfa Göçmen Güncel Hukuk Polis

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