Kuzey Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden (MGM), yarın Kuzey Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi. Fırtınanın salı günü, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
