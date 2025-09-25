Meteoroloji saat vererek uyardı: Çok kuvvetli fırtına geliyor
Meteoroloji, Kuzey Ege'de yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacak fırtına için uyarıda bulundu. Rüzgarın 50-75 km/saat hızla eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü, rüzgarın yarın saat 05.00 sıralarından itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini bildirdi.
CUMARTESİ AKŞAM SAATLERİNE KADAR SÜRECEK
Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği de belirtildi. Açıklamada, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel