Kuzey Ege'de 167 düzensiz göçmen yakalandı, 40 kişi kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda 167 kişi yakalandı, geri itilen lastik bottaki 40 kişi kurtarıldı. Yakalanan göçmenler Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kuzey Ege'de, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda 167 kişi yakalandı, geri itilen lastik bottaki 40 kişi kurtarıldı.
Sahil Güvenlik botları "TCSG-28", "TCSG-8", "KB-20" ve "KB-111" ekipleri, Ayvacık açıklarında, içlerinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botlar bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edildi.
Lastik botların içindeki Afganistan uyruklu 71'i çocuk 167 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.
Ekipler aynı bölgedeki diğer operasyonda ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki aynı ülke vatandaşı 17'si çocuk 40 düzensiz göçmeni kurtararak kıyıya getirdi.
Söz konusu 207 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.