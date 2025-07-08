Kuzey Carolina'da Tropik Fırtına Sonrası Sel Felaketi: 2 Ölü

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletini etkisi altına alan seller nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

CBS News'in haberine göre eyalet yetkilileri, hafta sonu karaya vuran tropik fırtına Chantal'in bölgede ani sellere ve su baskınlarına neden olduğunu belirtti.

Yetkililer, 2 kişinin sel sularına kapılarak yaşamını yitirdiğini, fırtına sırasında gölde kano yapan 2 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

Kaybolan kişiler ve selde mahsur kalanlar için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydeden yetkililer, bölgedeki binaların da su baskınlarından etkilendiğini aktardı.

Yetkililer, fırtınanın eyalet genelinde elektrik kesintilerine yol açtığı, sel nedeniyle çok sayıda yolun kapatıldığı bilgisini paylaştı.

Yağışlar dursa bile selin etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirten yetkililer, şiddetini azaltan fırtınanın kuzeydoğu yönünde ilerlemesini öngördüklerini ifade etti.