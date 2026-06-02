Haberler

Adana'da kuzenini öldüren sanığa verilen cezanın gerekçesi açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da evde tartıştığı kuzenini bıçakla öldüren sanık, haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, iyi hal indirimi uyguladı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evde tartıştığı kuzenini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verilen kararın gerekçesi yazıldı.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince, Güzelevler Mahallesi'nde 18 Mayıs 2025'te tartıştığı kuzeni Dirgam M'yi (21) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Muhammed M'ye (23) 20 Mayıs'taki karar duruşmasında verilen cezanın gerekçeli kararı hazırlandı.

Kararda, olay günü Muhammed M'nin Güzelevler Mahallesi'ndeki ikametinde bir araya geldiği ve tartıştığı kuzeni Dirgam M'yi mutfaktan aldığı bıçakla öldürerek evden kaçtığı belirtildi.

Sanığın eylemini, maktulden kaynaklanan haksız tahrikin etkisi altında gerçekleştirdiği anlatılan kararda, şunlar kaydedildi:

"Tahrikin niteliği de dikkate alınarak sanığın cezasında indirim yapılmasına karar verilmiş, sanığın geçmişi, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri göz önünde bulundurularak Türk Ceza Kanunu'nun 62/1 maddesi gereğince 'iyi hal' indirimi yapılarak, sanığın 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 13 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Olay

Güzelevler Mahallesi'nde 18 Mayıs 2025'te tartıştığı kuzeni Dirgam M'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Muhammed M. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı. 20 Mayıs'taki karar duruşmasında sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor

CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pakistan'ı toz fırtınası vurdu! 4 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı

Gökyüzü kahverengiye büründü, ölüm haberleri art arda geldi
Buca Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' operasyonunda gözaltı sayısı 54'e çıktı

Buca Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' operasyonunda gözaltı sayısı 54'e çıktı
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi

Kılıçdaroğlu öfkesi onu 16 yıl sonra CHP Grup Toplantısı'na getirdi
Özgür Özel'in CHP Genel Merkez'deki arbedeyle ilgili ilk kez açıkladığı detay: Bellerinde kasaturalarla geldiler

Özgür Özel korkunç detayı açıkladı: Bellerinde kasaturalarla geldiler
CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık! Vekillerin hepsi aynı sloganı attı

CHP grubunda hıncahınç kalabalık! Vekillerin hepsi aynı sloganı attı
Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber! Taraftar ayaklandı

Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber
Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti

Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti