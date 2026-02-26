Kuyumcuya 'Jandarmayım' deyip silah gösterdi; altın ayırtıp kaçtı

ZONGULDAK'ta kuyumcu dükkanına gelen kişi, jandarma olduğunu söyleyip silahını kuyumcuya gösterdi. Aracından para alıp geleceğini söyleyerek, dükkandan çıkan kişinin jandarma personeli olmadığı ortaya çıkarken; olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Emral Çarşısı'nda bir kuyumcuda meydana geldi. İş yerine gelen kimliği belirsiz kişi, altın fiyatlarını sordu, bilezik ve zincirlere baktı. İddiaya göre; söz konusu kişi, kuyumcu Orhan Aydın'a, kendisini Zonguldak Jandarma Komutanlığı'nda görevli olarak tanıtarak, belindeki silahı gösterdi. Beşli Reşat altın ve iki bilezik almak istediğini söyleyen kişi, "Arabamda 300 bin lira var, gidip alıp geleceğim" dedi. Ürünleri ayıran Aydın, yaklaşık yarım saat beklemesine rağmen kişi dönmeyince durumdan şüphelendi.

JANDARMA PERSONELİ OLMADIĞI ORAYA ÇIKTI

Orhan Aydın, şahsın fotoğrafını Zonguldak Jandarma Komutanlığı'na gönderdi. İncelemede; söz konusu kişinin jandarma personeli olmadığı tespit edildi. Aydın, durumu polise haber verdi. İhbarla iş yerine gelen polis ekiplerine kamera kayıtları teslim edilirken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Görüntülerde; şüphelinin kuyumcuyla altın pazarlığı yaptığı, sık sık belindeki tabancasını montunun altından gösterdiği görüldü.

'BAŞKASININ BAŞINA CİDDİ BİR OLAY GELMESİNİ İSTEMEM'

Silahı olduğu için dükkanına gelen kişinin başkasına zarar vermeden yakalanmasını istediğini söyleyen Orhan Aydın, "Sürekli silahını göstererek, 'Ben jandarmayım' diyordu. Başka bir olumsuzluk yaşanmadı ancak beni oyaladı. Yalan söylediği ortaya çıkınca polise haber verdim. Yarın bir başkasının başına daha ciddi bir olay gelmesini istemem" dedi.

Haber-Kamera: Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı