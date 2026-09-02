Haberler

Dolandırıcıya Kuyumcu Engel Oldu

Dolandırıcıya Kuyumcu Engel Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'da kendisini savcı tanıtarak 81 yaşındaki N.B.'yi arayan dolandırıcı, altınlarını istedi. Kuyumcu Sinan İnci'nin şüphelenip polise haber vermesiyle yaklaşık 2 milyon liralık altın, dolandırıcılara kaptırılmaktan kurtarıldı.

YALOVA'da kendisini savcı olarak tanıtan telefon dolandırıcısının yönlendirdiği N.B. (81), kuyumcunun dikkati sayesinde yaklaşık 2 milyon lira değerindeki altınlarını dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu.

N.B.'yi telefonla arayan kişi, kendisini savcı olarak tanıtıp altınlarının tehlikede olduğunu söyledi. Bu kişi, N.B.'den evinde bulunan tüm altınları alarak Kuyumcular Çarşısı'na gelmesini istedi. Altınlarını yanına alarak yola çıkan N.B., Cumhuriyet Caddesi'nde bir kuyumcuya girerek nerede olduğunu sordu. Şüphelenen kuyumcu Sinan İnci, N.B.'ye çarşıda ne yapacağını sordu. N.B.'nin durumu anlatması üzerine Sinan İnci, polise haber verdi. Kısa sürede iş yerine gelen ekipler, N.B.'nin yaklaşık 2 milyon lira değerindeki altınını dolandırıcılara kaptırmasını önledi. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

'POLİSE HABER VERDİM'

Kuyumcu Sinan İnci, "Dükkanıma bir gençle amca girdi. Amca, gence kuyumcular Çarşısı'nın nerede olduğunu sormuş. Genç de sormak için bizim dükkana geldi. Bana sorduklarında ben de 'Burada kuyumcular çarşısı yok. Neden soruyorsunuz?' diye sorduğumda amca da 'Beni bekliyorlar' diyerek bir şeyler vereceğini söyledi. Durumdan şüphelendim ve 'Seni savcı veya polis mi aradı' diye sordum. O da 'Evet, savcı arıyor' dedi. Kendisinden altın istediklerini öğrendiğimde polise haber verdim. Polis ekipleri hemen dükkanıma geldi. Olaya kısa sürede müdahale ettiler. Amcanın yaklaşık 2 milyon liralık altını vardı. Ekiplerle birlikte altınları kurtarmış olduk. Dolandırıcılar tahminimce altınları bozdurup hesabına atmasını isteyecekti. Vatandaşlarımız altın veya paralarını vermemelerini emniyet mensuplarıyla derhal iletişime geçmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli

Erdoğan'dan Yunanistan'a ültimatom gibi uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YPG'nin feshine ilk yorum

Erdoğan'dan YPG'nin feshine ilk yorum! Bir ismi özellikle tebrik etti
Melih Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı

Melih Gökçek için hesap zamanı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonları ilgilendiren emeklilik kararı! Hesaplar değişebilir

Milyonları ilgilendiren emeklilik kararı! Hesaplar değişebilir
İran'da bombalar susmuyor! Bilanço ağırlaştı

Bombalar susmuyor: Ölü sayısı yükseldi
Yabancıyla buluştuğu için hedef oldu! Etraflarını böyle sardılar

Genç kadını o halde görenler telefona sarıldı! Nedeni pes dedirtti
Adana'da korkunç kaza! Devrilen minibüsün şoförü can verdi

Korkunç kaza! Devrilen minibüsün şoförü can verdi
Dakikalarca kurtarmaya çalıştılar! Yere iner inmez yaşananlar inanılmaz

Dakikalarca kurtarmaya çalıştılar! Yere iner inmez olanlar inanılmaz
Rakiplerin yaşına inanmadığı stoper: El Chadaille Bitshiabu

Rakiplerin yaşına inanmadığı stoper Galatasaray'da
Belediyedeki fuhuş ağının perde arkası: Organizatörlüğü Tuğçe Güney yapıyormuş

Fuhuş ağının perde arkası! Başkana kadınları ayarlayan da bu