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Kuyumcudan 250 gram altın çalan cerrahi maskeli şüpheli yakalandı (2)

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EV HAPSİ VERİLDİSamsun'un Tekkeköy ilçesinde cerrahi maske takıp, girdiği kuyumcudan 250 gram altın çalıp Atakum ilçesinde yakalanan Aykut Korkmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından ev hapsi cezasına çarptırıldı.

EV HAPSİ VERİLDİ

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde cerrahi maske takıp, girdiği kuyumcudan 250 gram altın çalıp Atakum ilçesinde yakalanan Aykut Korkmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tekkeköy Samsun Güvenlik Ceza Suç Hukuk Güncel Haberler

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