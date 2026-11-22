Kuyumcuda 2 kardeşe saldıran şüpheli, yağma ve öldürmeye teşebbüsten tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kuyumcu dükkanında 2 kardeşi vuran şüpheli, Cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüpheli, mahkeme tarafından 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'yağma' suçlarından tutuklandı.
TUTUKLANDI
Cumhuriyet savcısına ifade veren Recep Özel, tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Özel, mahkeme tarafından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Yağma' suçlarından tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı