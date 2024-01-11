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Kuyumcu Soygunu Şüphelileri Tutuklandı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kar maskesi takarak kuyumcuya girip, soygun girişiminde bulunan ve iş yeri sahibini vuran 3 şüpheli tutuklandı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kar maskesi takarak kuyumcuya girip, soygun girişiminde bulunan, kaçarken kendilerine engel olmak isteyen iş yeri sahibi Sezai Aslan'ı tabancayla vuran ve polisin operasyonuyla yakalanıp gözaltına alınan kar maskeli 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Salih KESKİN/ MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sezai Aslan Kızıltepe Mardin Tutuklama Güvenlik Adliye 3.Sayfa Güncel Haberler

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