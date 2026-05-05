Denizli'de 30 yıllık sarraflık yapan kişi müşterilerine ait 100 kilogram altınla kayboldu

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde 30 yıldır sarraflık yapan Süleyman Ç. 'nin (60), müşterilerine ait yaklaşık 100 kilogram altınla ortadan kaybolduğu öne sürüldü.

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde 30 yıldır sarraflık yapan Süleyman Ç. 'nin (60), müşterilerine ait yaklaşık 100 kilogram altınla ortadan kaybolduğu öne sürüldü. Hakkında soruşturma başlatılan Süleyman Ç.'nin yut dışına kaçtığı iddia ediliyor.

Çivril ilçesi Çatlar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde kuyumculuk yapan ve 1 Mayıs'tan beri dükkanını açmayan Süleyman Ç.'nin altınlarını emanet verdiği çok sayıda müşterisi polise başvurdu. Başlatılan soruşturma kapsamında icralık da olan Süleyman Ç.'nin polis nezaretinde iş yeri açılarak arama yapıldı. Yapılan aramada bulunan yaklaşık 5 kilogram altına el kondu.

Süleyman Ç.'nin müşterilerine ait emanet olarak verilen yaklaşık 100 kilogram altınla ortadan kaybolduğu ve yurt dışına kaçtığı üzerinde duruluyor. Süleyman Ç.'nin emanet olarak aldığı altın ve paralar karşılığında kar payı verdiği de belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
