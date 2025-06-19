Kuyucak'ta Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 1 Tutuklama

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başaran Mahallesi'ndeki uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine bir eve baskın gerçekleştirdi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 6 uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.