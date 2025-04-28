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Kuvvetli Rüzgar Teleferik Seferlerini Etkiledi

Kuvvetli Rüzgar Teleferik Seferlerini Etkiledi
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İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferlerin yapılamadığı bildirildi.

Kentteki kuvvetli rüzgar nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp- Piyer Loti teleferik hatlarında sefer yapılamadığı bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferler yapılamamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
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