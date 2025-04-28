Kuvvetli Rüzgar Teleferik Seferlerini Etkiledi
İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferlerin yapılamadığı bildirildi.
Kentteki kuvvetli rüzgar nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp- Piyer Loti teleferik hatlarında sefer yapılamadığı bildirildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferler yapılamamaktadır." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel