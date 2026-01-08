Haberler

İstanbul'da Kuvvetli Rüzgarın Etkisiyle Ayasofya Camii'nin Minare Alemi Düştü

İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar, Ayasofya Cami'nin Mimar Sinan Minaresi'ne ait alemin cami bahçesine düşmesine neden oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İstanbul genelinde etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar nedeniyle Ayasofya Cami'nin Mimar Sinan Minaresine ait alem, caminin bahçesine düştü.

Konuya ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada; "Kamuoyuna duyurulur. 08 Ocak 2026 tarihinde İstanbul genelinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Mimar Sinan Minaresi'ne ait alem, cami bahçesine düşmüştür. Rüzgarın etkisini kaybetmesinin ardından, ilgili uzman ekiplerimiz tarafından gerekli güvenlik önlemleri ivedilikle alınmış, minare alemine yönelik müdahale titizlikle gerçekleştirilecektir. Diğer taraftan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi bahçesinde devrilen ağaç ise belediye ekiplerince kontrollü şekilde kaldırılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
