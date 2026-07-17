Haberler

Kuveyt: İran'ın saldırıları ülkemizin egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğünün açık ihlalidir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuveyt, İran'ın ülkedeki elektrik üretimi ve su arıtma tesisine düzenlediği füze ve İHA saldırısını kınadı. Saldırıda tesis hasar gördü, yangın çıktı. Kuveyt, saldırının egemenlik ihlali olduğunu ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Kuveyt, İran'ın ülkedeki elektrik üretimi ve su arıtma tesisini hedef alan saldırılarını kınayarak, bunun ülkenin egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğünün açık ihlali olduğunu bildirdi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın bugün füze ve insansız hava araçlarıyla Kuveyt topraklarını hedef alan saldırısının en güçlü ifadelerle kınandığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda bir elektrik üretim ve su arıtma tesisinin hedef alındığı, saldırı nedeniyle tesiste yangın çıktığı, altyapıda hasar oluştuğu ve bazı elektrik üretim ünitelerinin zarar gördüğü ifade edildi.

İran saldırısının Kuveyt'in egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğünün yanı sıra uluslararası hukuk, uluslararası insancıl hukuk, Birleşmiş Milletler Şartı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2026 tarihli 2817 sayılı kararının açık ihlali olduğu dile getirildi.

Bakanlığın açıklamasında, İran'ın bu tutumunu sürdürmesinin bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit eden ciddi bir tırmanış anlamına geldiği belirtilerek, bunun uluslararası meşruiyete yönelik açık bir meydan okuma olduğu ve gerilimi azaltma ile barışçıl çözüm çabalarını zayıflattığı kaydedildi.

Açıklamada, Kuveyt'in uluslararası hukuk çerçevesinde egemenliğini korumak ve güvenlik ile istikrarını sağlamak amacıyla gerekli adımları atma hakkına sahip olduğu vurgulandı.

Kuveyt, İran'ın ülkeye yönelik saldırısında bir elektrik üretimi ve su arıtma tesisinin hedef alındığını, saldırı sonucu çıkan yangında tesisin hasar gördüğünü ve çok sayıda elektrik üretim ünitesinde zarar oluştuğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ali Semerci
Nasuh Mahruki tutuklandı

Nasuh Mahruki tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oktay Kaynarca'dan şaşırtan çıkış: Bir türlü ölemiyorum

"Bir türlü ölemiyorum"
Halı sahada görüntülenen Lvbel C5'in son hali dikkat çekti

Ünlü ismin halı saha görüntüleri hayranlarını şaşkına çevirdi
Metroda dehşet! Genç kadına herkesin gözü önünde tecavüz etmeye kalktı

Metroda infial yaratan görüntü
Helal olsun sana! O da herkes gibi kuyruğa girip yemeğini almayı bekledi

Helal olsun sana! O da herkes gibi kuyruğa girip yemeğini almayı bekledi
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında şüphelilerin olay tarihindeki görevleri ortaya çıktı

Yazıcıoğlu soruşturmasında kim hangi görevdeydi? İşte tam liste
Fındık bahçesinde şüpheli ölüm! Yanmış halde bulundu

Fındık bahçesinde şüpheli ölüm! Yanmış halde bulundu
İhanet skandalı resmileşti: Evliyken yakalandığı adamla aşkını ilan etti

İhanet skandalı resmileşti: Evliyken yakalandığı adamla aşkını ilan etti