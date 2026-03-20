Kuveyt Petrol Şirketi: İHA saldırısının ardından Mina el-Ahmedi Rafinerisi'nde yangın çıktı

Kuveyt Petrol Şirketi, Mina el-Ahmedi Rafinerisi'ne insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiğini ve yangın çıktığını duyurdu. İlk belirlemelere göre can kaybı yok.

Kuveyt Petrol Şirketi, sabah Mina el-Ahmedi Rafinerisi'nin insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığını ve rafinerinin bazı ünitelerinde yangın çıktığını duyurdu.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın aktardığına göre, şirketten yapılan açıklamada, Mina el-Ahmedi Rafinerisi'nin İHA'larla hedef alındığı belirtildi.

Saldırı sonucu rafinerinin bazı ünitelerinde yangın çıktığı bildirilen açıklamada, ilk belirlemelere göre saldırılarda can kaybı veya yaralanma olmadığı aktarıldı.

İtfaiye ve acil durum ekiplerinin yangına derhal müdahale ettiği belirtilen açıklamada, rafinerideki bazı ünitelerin kapatıldığı ve çalışanların güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemlerin alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak
