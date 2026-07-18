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Kuveyt'te İran'ın hedef aldığı 2 noktada çıkan yangınlara müdahale sırasında itfaiyeciler yaralandı

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Kuveyt İtfaiyesi, İran'ın saldırılarında hedef alınan iki noktada çıkan yangınlara müdahale sırasında çok sayıda itfaiye görevlisi ve bir çalışanın yaralandığını duyurdu. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Kuveyt itfaiyesi, İran'ın son saldırılarında hedef alınan iki farklı noktada çıkan yangınlara müdahale sırasında çok sayıda itfaiye görevlisi ile hedef alınan tesiste görevli bir çalışanın yaralandığını duyurdu.

Kuveyt İtfaiye Gücünün yazılı açıklamasında, İran'ın son saldırılarında hedef alınan iki farklı noktada çıkan yangınlara müdahalenin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, ilk olayda yangına müdahale sırasında çok sayıda itfaiye görevlisi ile tesiste görevli bir çalışanın yaralandığı, yaralıların olay yerinden tahliye edilerek tedavi altına alındığı kaydedildi.

Yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, ikinci noktadaki yangına ilişkin ise can kaybı ya da yaralanmaya dair bilgi verilmedi.

Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, İran'ın saldırısında elektrik üretimi ve su arıtma tesislerinden birinin hedef alındığını, tesiste yangın çıktığını ve bazı üretim ünitelerinin tedbir amacıyla devre dışı bırakıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
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