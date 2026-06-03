Haberler

Kuveyt, İran saldırılarında bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuveyt, İran'dan düzenlenen füze ve İHA saldırılarında bir kişinin öldüğünü, diplomatik misyonlar dahil hayati tesislerin hasar gördüğünü duyurdu. Saldırılarda Kuveyt Havalimanı da hedef alındı.

Kuveyt, İran'ın Uluslararası Kuveyt Havalimanı'nı da hedef aldığı saldırılarda bir kişinin öldüğünü ve yaralılar olduğunu, diplomatik misyonlar dahil bazı "hayati önem taşıyan" tesislerin hasar gördüğünü duyurdu.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından İran'dan düzenlenen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla ilgili açıklama yapıldı.

Saldırıların şiddetli bir dille kınandığı açıklamada, sonuncusu havalimanına yönelik olmak üzere İran'dan yapılan saldırılarda 1 kişinin hayatını kaybettiği, bazı kişilerin yaralandığı belirtildi.

Saldırılarda diplomatik misyonlar dahil bazı hayati önem taşıyan tesislerin hasar gördüğü ifade edilen açıklamada, İran'ın bölgede gerilimi tırmandıran, güvenlik ve istikrarı baltalayan bu saldırılarının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Saldırıların ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2026 yılındaki 2817 sayılı kararını açıkça ihlal ettiği, bunların tekrarının sistematik ve saldırgan bir yaklaşımı temsil ettiği kaydedildi.

Kuveyt ordusu, İran'ın düzenlediği kamikaze İHA saldırısı nedeniyle Kuveyt Havalimanı yolcu terminal binasında hasar oluştuğunu ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a ait Keşm Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle vurduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA / Zeynep Hilal Duran
Ek ifade veren Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak iddia

Ek ifade veren Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Havalimanında bir dilim baklavanın fiyatını görünce şaşkına döndü

Havalimanında bir dilim baklava için istenen rakam isyan ettirdi
Milyonlar merakla bekliyor! İşte en düşük emekli aylığı için dillendirilen rakam

İşte en düşük emekli aylığı için dillendirilen rakam

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Nazlı Bulum evleniyor

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Evlenmeye hazırlanıyor
Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan görevlendirme! 'Kurultayda para dağıttım' demişti

"Arınmalıyız" diyen Kılıçdaroğlu'ndan CHP'yi karıştıran görevlendirme
İBB davasında 44. gün! İmamoğlu yeni yaşına mahkeme salonunda girdi

Mahkeme salonunda sürpriz doğum günü! Pankart açtılar, mum üflediler
Alexander Sörloth'u duyurdular! Fener taraftarı şokta

Sörloth'u duyurdular! Fener taraftarı şokta
Kim olduğunu tahmin edemezsiniz! Yıldız ismin genç hali olay oldu

Kim olduğunu görenler hayret ediyor