Albüm: Kuveyt'te Düzenlenen Otomobil Fuarında Çin'in Elektrikli Araçları Yoğun İlgi Gördü
Kuveyt'in Havalli vilayetinde düzenlenen otomobil fuarında, Çinli markaların elektrikli araçları dikkat çekiyor. 19 Ocak'ta başlayan etkinlikte 40 markaya ait 120'den fazla otomobil sergileniyor.

KUVEYT, 20 Ocak (Xinhua) - Kuveyt'in Havalli vilayetinde düzenlenen otomobil fuarında özellikle elektrikli araçlara odaklanan yeni modellerini ön plana çıkaran Çinli otomobil markaları ilgi odağı oldu. 19 Ocak pazartesi günü başlayan fuarda, yaklaşık 30 bayinin sergilediği 40 markaya ait 120'den fazla otomobil yer alıyor. Altı gün sürecek olan etkinlik 24 Ocak tarihinde sona erecek.

