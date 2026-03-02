Haberler

Kuveyt'te ABD'ye ait savaş uçağının düştüğü iddia edildi

Kuveyt'te, F-15 olduğu düşünülen ABD savaş uçağının düştüğü iddia ediliyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde uçağın 'dost ateşi' aldığı ve pilotun paraşütle kurtuluşu yer alıyor. Resmi açıklama henüz yapılmadı.

Kuveyt'te ABD'ye ait bir savaş uçağının düştüğü öne sürüldü.

Sosyal medyada sıkça paylaşılan görüntülerde, F-15 olduğu tahmin edilen ve ABD'ye ait olduğu düşünülen savaş uçağının düştüğü görülüyor.

Ayrıca, uçağın "dost ateşi" aldığı ve pilotun ise sağ kurtulduğu tahmin ediliyor.

Görüntülerde paraşütle indiği iddia edilen bir askerin sivil bir araca bindirilme anları da yer alıyor.

Resmi makamlardan ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
