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Kuveyt İran saldırılarına karşı hava savunmasını devreye aldı

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Kuveyt, İran'dan gelen füze ve İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemlerini aktifleştirdi. Patlama seslerinin nedeni olarak sistemlerin devreye girmesi gösterildi ve halka güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.

Kuveyt, İran'dan füze ve insansız hava araçları (İHA) ile düzenlenen saldırılara karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.

Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'dan füze ve İHA'larla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Hava savunma sistemlerinin füzeler ve İHA'lara karşı koymak üzere devreye girdiği, bu nedenle patlama seslerinin meydana geldiği aktarıldı.

Halka, yetkililerin güvenlik ve emniyet talimatlarına uyma çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA
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