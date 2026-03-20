Kuveyt, üçüncü dalga füze ve İHA saldırılarına müdahale edildiğini duyurdu

Kuveyt, ülke hava sahasına giren füze ve insansız hava araçlarının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yayımlanan Kuveyt Genelkurmay Başkanlığı açıklamasına göre, ülkede duyulan patlama sesleri hava savunma sistemlerinin saldırıları engellemesinden kaynaklanıyor.

Açıklamada, ülke hava sahasına giren füze ve İHA'lara müdahale edildiği belirtilerek, vatandaşlara ilgili kurumlar tarafından yapılan güvenlik uyarılarına uymaları çağrısında bulunuldu.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.