Kuveyt: Hava Savunma Sistemlerimiz Düşman Hedeflere Müdahaleyi Sürdürüyor

KUVEYT, 10 Haziran (Xinhua) -- Kuveyt, hava savunma sistemlerinin an itibarıyla düşman hava hedeflerine müdahale ettiğini duyurdu.

Kuveyt Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, vatandaşlara güvenlik ve emniyetle ilgili talimat ve yönergelere uyma, ayrıca resmi ve onaylı kaynaklardan gelen bilgileri dikkate alma çağrısı yaptı.

Kaynak: Xinhua