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Kuveyt: Hava Savunma Sistemlerimiz Düşman Hedeflere Müdahaleyi Sürdürüyor

Kuveyt: Hava Savunma Sistemlerimiz Düşman Hedeflere Müdahaleyi Sürdürüyor
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Kuveyt Silahlı Kuvvetleri, hava savunma sistemlerinin düşman hava hedeflerine müdahale ettiğini açıkladı. Vatandaşlara resmi kaynaklardan gelen talimatlara uymaları çağrısı yapıldı.

KUVEYT, 10 Haziran (Xinhua) -- Kuveyt, hava savunma sistemlerinin an itibarıyla düşman hava hedeflerine müdahale ettiğini duyurdu.

Kuveyt Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, vatandaşlara güvenlik ve emniyetle ilgili talimat ve yönergelere uyma, ayrıca resmi ve onaylı kaynaklardan gelen bilgileri dikkate alma çağrısı yaptı.

Kaynak: Xinhua
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