Kuveyt: Hava Savunma Sistemlerimiz Düşman Hedeflere Müdahaleyi Sürdürüyor
Kuveyt Silahlı Kuvvetleri, hava savunma sistemlerinin düşman hava hedeflerine müdahale ettiğini açıkladı. Vatandaşlara resmi kaynaklardan gelen talimatlara uymaları çağrısı yapıldı.
KUVEYT, 10 Haziran (Xinhua) -- Kuveyt, hava savunma sistemlerinin an itibarıyla düşman hava hedeflerine müdahale ettiğini duyurdu.
Kuveyt Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, vatandaşlara güvenlik ve emniyetle ilgili talimat ve yönergelere uyma, ayrıca resmi ve onaylı kaynaklardan gelen bilgileri dikkate alma çağrısı yaptı.
Kaynak: Xinhua