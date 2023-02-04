KÜVET, KAYIK, MANGAL... İSTANBUL BARAJLARINDAN 26 TON ATIK ÇIKTI Güncel Haberler İSTANBUL'un su ihtiyacını karşılayan Terkos, Ömerli, Alibey, Elmalı, Sazlıdere, Darlık ve Büyükçekmece barajlarında aralarında küvet, kayık, su deposu, mangalın da bulunduğu yaklaşık 26 ton atık toplandı. İSTANBUL'un su ihtiyacını karşılayan Terkos, Ömerli, Alibey, Elmalı, Sazlıdere, Darlık ve Büyükçekmece barajlarında aralarında küvet, kayık, su deposu, mangalın da bulunduğu yaklaşık 26 ton atık toplandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışsız geçen ayların ardından barajlarda suyun azalmasıyla ortaya çıkan atıkları temizledi. 476 personelle, Terkos, Ömerli, Alibey, Elmalı, Sazlıdere, Darlık ve Büyükçekmece barajlarında temizlik yapıldı. 1 hafta süren temizlik çalışmaları sonucu yaklaşık 26 ton atık toplandı. Atıklar arasında sandalye, küvet, kayık, su deposu, şişme bot, mangal, araç lastiği gibi malzemelerin de bulunması dikkat çekti. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İstanbul Büyükşehir Belediyesi Büyükçekmece Terkos Güncel Haberler

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