Haberler

Kutsal Aile Bazilikası'nın yüksekliği, yerleştirilen son parçayla 172,5 metreye çıkarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya'nın Barselona kentindeki Kutsal Aile Bazilikası, İsa Kulesi'nin haçının üst kolunun yerleştirilmesiyle 172,5 metreye ulaştı. Ekim 2025'te tamamlanması planlanan yapının, o tarihten itibaren dünyanın en yüksek dini yapısı olması bekleniyor.

İspanya'da turistlerin en çok ilgisini çeken yerlerin başında gelen, mimar Antoni Gaudi'nin 19. yüzyıldan kalma yapıtı Kutsal Aile (La Sagrada Familia) Bazilikası, İsa Kulesi'nin haçının üst kolunun yerleştirilmesiyle 172,5 metreye ulaşarak en yüksek noktasına getirildi.

Kutsal Aile Bazilikası'nın en yüksek noktasına ulaştığı, İsa Kulesi'nin tamamlanmasını sağlayacak son bölüm büyük bir vinç ile yerleştirildi.

Kutsal Aile İnşaat Kurulu Vakfı, yerel saat ile 10.00 (TSİ 12.00) civarında başlayan parçaların yerleştirme çalışmalarını sosyal medya kanallarından canlı yayınladı.

Ekim 2025'te 162,9 metre yüksekliğe ulaşan Kutsal Aile Bazilikası, o zamandan beri dünyadaki en yüksek dini yapı olma özelliğini taşırken, bugünkü parça ile yükseklik 172,5 metreye çıkarılmış oldu.

İsa Kulesi'nin açılışı, mimar Gaudi'nin ölüm yıl dönümüne denk gelen 10 Haziran'da gerçekleşecek.

Barselona kentinde 144 yıldır inşası devam eden Kutsal Aile Bazilikası, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

Yapımı tamamlandığında 13 bin kişilik bir kapasiteye sahip olacak Kutsal Aile Bazilikası'nda toplamda 18 olan kulelerin 12'si Hz. İsa'nın havarilerini, 4'ü İncil'i yazanları, diğer 2'si de Hz. İsa ve Meryem Ana'yı simgeliyor.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti

Yer: Gazze! Fotoğraftaki anormalliği fark edeniniz oldu mu?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaylada 3 kişiyi öldürüp, evi ateşe veren kardeşlere ceza yağdı

Cani kardeşlere ceza yağdı
Viral olan köy öğretmeni! Videoyu izleyenler şaşırıyor

Viral olan köy öğretmeni! Videoyu izleyenler şaşırıyor
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı

Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren başkan için karar verildi
İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular

İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular
Yaylada 3 kişiyi öldürüp, evi ateşe veren kardeşlere ceza yağdı

Cani kardeşlere ceza yağdı
Başörtüsü tartışması büyüdü: Ece Erken, İsmail Saymaz'a ateş püskürdü

Ünlü gazeteciye ateş püskürdü: Siz deli misiniz?
Baba-oğul 6 gün arayla öldü

Baba-oğul 6 gün arayla öldü