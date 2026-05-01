Kütahya Valisi Işın kentteki bir trafik kazasına ilişkin iddialarla ilgili açıklamada bulundu

Kütahya Valisi Işın kentteki bir trafik kazasına ilişkin iddialarla ilgili açıklamada bulundu
Kütahya Valisi Musa Işın, bir gazetecinin kentteki trafik kazasına yönelik iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Kütahya Valisi Musa Işın, bir gazetecinin kentteki trafik kazasına yönelik iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Işın, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir gazetecinin sosyal medyada yayınladığı videoda 27 Şubat'ta bir belediye meclis üyesinin yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasının çarpıtıldığını söyledi.

Kazaya karışan şüpheli araç sürücüsünün gözaltına alınarak adli işlemlerin gerçekleştirildiğini belirten Işın, şöyle konuştu:

"Gerekli sağlık kontrollerinden ve emniyetteki ifadelerinden sonra şüpheli savcılığa ve hakimin karşısına çıkarılmıştır. Burada 1 ay ev hapsi cezası verilmiştir. Kişi ev hapsini geçirdikten sonra da adli kontrole çevrilmiştir. Olayın tümü bundan ibarettir. Herhangi bir kasıt, kusur, ihmal, örtme niyeti asla yoktur ve olmamıştır."

Kaynak: AA / Muharrem Cin
İran'dan Körfez ülkelerine net mesaj: ABD'nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz

Tansiyon düşmüyor! İran'dan Körfez ülkelerine net mesaj
Herkesin telefonunda var! İşte o yeşil noktanın anlamı

Herkesin telefonunda var! İşte o yeşil noktanın anlamı
Alevi aileye gelin gitti, dede nikahı esnasındaki tavırları olay oldu

Alevi aileye gelin gitti, dede nikahı esnasındaki tavırları olay oldu

Dünya devinden Barış Alper bombası

Ve güle güle Barış Alper! İşte hayranı olan dev takım

Bunu beklemiyordu! Yakışıklı Mısırcı'dan Fatma Soydaş'a soğuk duş

Yakışıklı Mısırcı'dan sözde fenomene büyük şok

Herkesin telefonunda var! İşte o yeşil noktanın anlamı

Herkesin telefonunda var! İşte o yeşil noktanın anlamı
Pazarda kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın

Kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın
Sulama kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

Daha 25 yaşındaydı!