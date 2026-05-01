Kütahya Valisi Işın kentteki bir trafik kazasına ilişkin iddialarla ilgili açıklamada bulundu

Kütahya Valisi Musa Işın, bir gazetecinin kentteki trafik kazasına yönelik iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Işın, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir gazetecinin sosyal medyada yayınladığı videoda 27 Şubat'ta bir belediye meclis üyesinin yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasının çarpıtıldığını söyledi.

Kazaya karışan şüpheli araç sürücüsünün gözaltına alınarak adli işlemlerin gerçekleştirildiğini belirten Işın, şöyle konuştu:

"Gerekli sağlık kontrollerinden ve emniyetteki ifadelerinden sonra şüpheli savcılığa ve hakimin karşısına çıkarılmıştır. Burada 1 ay ev hapsi cezası verilmiştir. Kişi ev hapsini geçirdikten sonra da adli kontrole çevrilmiştir. Olayın tümü bundan ibarettir. Herhangi bir kasıt, kusur, ihmal, örtme niyeti asla yoktur ve olmamıştır."