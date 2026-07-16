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Vali Işın'dan Kuran kursu öğrencilerine sürpriz dondurma ikramı

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Kütahya Valisi Musa Işın, yaz Kur'an kursuna katılan çocuklara dondurma ikram etti.

Kütahya Valisi Musa Işın, yaz Kur'an kursuna katılan çocuklara dondurma ikram etti.

Kütahya Aile Derneğince, Şehit Selman Çelik İlkokulunda düzenlenen yaz Kur'an kursuna katılan öğrencilerin sosyal medyada "Sayın Valimiz bu videoya yorum yaparsa Kur'an kursu hocamız bize dondurma ısmarlayacak." notuyla paylaştığı mesajı fark etti.

Bunun üzerine Vali Işın, okulu ziyaret ederek 80 çocuğa dondurma ikramında bulunup onlarla sohbet etti.

Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Işın, kursunun sonunda okulu yeniden ziyaret edebileceğini belirterek, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen öğrencileri ödüllendireceğini ifade etti.

Vali Işın'ın ziyaretinde İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da hazır bulundu.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan
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