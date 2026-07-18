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Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Elmalı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın için ekipler seferber oldu. Havadan helikopterler, karadan arazözlerle müdahale sürüyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Elmalı köyü yakınlarındaki Yaylacık mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Muharrem Cin
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