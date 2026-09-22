Kütahya Tavşanlı'da 20 Eylül'den beri kayıp 43 yaşındaki kişi otomobilde ölü bulundu

Kütahya Tavşanlı'da 20 Eylül'den beri kayıp 43 yaşındaki kişi otomobilde ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Tavşanlı'da 20 Eylül'de evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 43 yaşındaki kişi, kırsal alanda otomobilde ölü bulundu. Ailesinin kayıp ihbarıyla başlatılan arama sonucu otomobili Şahmelek bayırı mevkisinde bulundu; olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 20 Eylül'de evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 43 yaşındaki Hikmet Uzuncan'ın cansız bedeni, kırsal alanda otomobilde bulundu.
İlçeye bağlı Çobanköy'de yaşayan Uzuncan'ın ailesinin kayıp ihbarı üzerine, jandarma ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı.
Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, 3 çocuk babası Uzuncan'ın otomobili, Şahmelek bayırı mevkisindeki kırsal alanda bulundu.
Ekipler, Uzuncan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.