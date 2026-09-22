Haberler

Kütahya Tavşanlı'da 20 Eylül'den beri kayıp 43 yaşındaki kişi otomobilde ölü bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Tavşanlı'da 20 Eylül'de evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 43 yaşındaki kişi, kırsal alanda otomobilde ölü bulundu. Ailesinin kayıp ihbarıyla başlatılan arama sonucu otomobili Şahmelek bayırı mevkisinde bulundu; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 20 Eylül'de evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 43 yaşındaki Hikmet Uzuncan'ın cansız bedeni, kırsal alanda otomobilde bulundu.

İlçeye bağlı Çobanköy'de yaşayan Uzuncan'ın ailesinin kayıp ihbarı üzerine, jandarma ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, 3 çocuk babası Uzuncan'ın otomobili, Şahmelek bayırı mevkisindeki kırsal alanda bulundu.

Ekipler, Uzuncan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
Bomba iddia: Türkiye komşu ülkeye uçuşları tamamen kaldırıyor

Türkiye komşu ülkeye uçuşları tamamen kaldırmaya hazırlanıyor

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'e büyük şok: İnan Güney tarafını seçti

İnan Güney tarafını seçti
Arda Güler yerde kaldı, sevgilisi kahroldu

Sevgilisini o halde görünce kahroldu!
Fenerbahçe'de 8-0'ın perde arkası! Aziz Yıldırım'ın sözleri ortaya çıktı

Fenerbahçe'de 8-0'ın perde arkası! Aziz Yıldırım'ın sözleri ortaya çıktı
Milli takım kampında dikkat çeken görüntü! Kombinleri tartışma yarattı

Ne bu hal beyler? Görenler ikiye bölündü
Kocaeli'de 'güvenli kapora' tuzağı! Aracını satan Bahadır Bostan'dan 39 bin 512 lira istediler

'Senden para düşmeyecek' dediler! 39 bin liralık tuzağı bozdu
Manisa'daki okul saldırısının altından kız meselesi çıktı

İşte Manisa'daki kanlı okul saldırısının nedeni
Silindirin altında kalan Süper Lig'in eski yıldızı Townsend, o dehşet dolu anları anlattı

Süper Lig'in eski yıldızı yaşadığı dehşet dolu anları anlattı