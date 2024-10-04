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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kara Akbaba tedaviye alındı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde soyu tehdit altında olan Kara Akbaba, bakım ve tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Akbabanın tedavi sonrası doğal ortamına bırakılması planlanıyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan Karaakbaba yetkililere teslim edildi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde soyu tehdit altında bulunan Kara Akbaba, bakım ve tedavisi için Tavşanlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Tavşanlı ilçesine bağlı Şenlik köyü ile Gümüşgölcük köyleri arasında bitkin halde Kara Akbaba gören vatandaşlar, durumu Tavşanlı Orman işletme ile Tavşanlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Tavşanlı Doğa Koruma ve Milli Parklar şubesi tarafından kontrolleri yapılan ve beslenmeye alınan akbabanın, tedavi ve bakımının tamamlanmasıyla yeniden doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

Soyu tehdit altında bulunan Kara Akbaba, boyu ve kanat açıklığı ile Avrupa'nın en büyük yırtıcı kuşu özelliğine sahip olarak biliniyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kara Akbaba tedaviye alındı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNA İŞLEYEN - Güncel

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