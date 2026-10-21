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Kütahya Domaniç'te sonbaharla renklenen Kocayayla ormanları dronla görüntülendi

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Kütahya Domaniç'te sonbaharla renklenen Kocayayla ormanları dronla görüntülendi
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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde sonbaharın gelişiyle Kocayayla Geçidi ve çevresindeki ormanlar sarı ve kahverengi tonlara büründü. Domaniç ile Bursa İnegöl arasındaki dağ yollarında meşe, çam ve kayın ağaçlarının renk değiştirdiği manzara dronla görüntülendi.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, sonbaharın gelişiyle Kocayayla Geçidi ve çevresindeki sarı ve kahverengi tonlarının hakim olduğu ormanlar güzel manzaralar oluşturdu.

Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki ulaşımı sağlayan virajlı dağ yollarının çevresindeki ormanlar, sonbaharın gelişiyle renk değiştirdi. Meşe, çam ve kayın ağaçlarının yaprakları, sonbaharın renkleri olan sarı ve kahverenginin tonlarına büründü. Bölgedeki sonbahar manzarası dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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