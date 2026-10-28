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Kütahya'da yolcu treninin çarptığı ağır yaralı yaya hastanede kurtarılamadı

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Kütahya'da yolcu treninin çarptığı ağır yaralı yaya hastanede kurtarılamadı
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Kütahya'da raylardan karşıya geçmeye çalışırken yolcu treninin çarpması sonucu ağır yaralanan yaya, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HASTANEDE ÖLDÜ

Kütahya'da raylardan karşıya geçmeye çalışırken, yolcu trenin çarpması sonucu ağır yaralanan yayanın Mevlüt Eren olduğu tespit edildi. Ambulansla hastaneye kaldırıldıktan sonra tedavi altına alınan Eren, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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