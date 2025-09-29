Haberler

Kütahya'da Yaşlı Adam Düşüp Yaralandı, İtfaiye Kurtardı

Kütahya'da yalnız yaşayan 80 yaşındaki Ahmet Üye, evinde düşüp yaralandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine itfaiye ekibi pencereden girdi ve yaşlı adama ulaştı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'da yalnız yaşadığı evde düşüp yaralanan kişi, itfaiye ekiplerinin eve pencereden girmesiyle kurtarıldı.

Gaybiefendi Mahallesi Göktürk Caddesi'nde bir apartmanın 2. katındaki dairede yalnız yaşayan 80 yaşındaki Ahmet Üye'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, kapıyı çalarak yaşlı adama seslendi.

Üye'nin kapıyı açmak için gelemediğini söylemesi üzerine, itfaiye ekibi 2. kattaki dairenin penceresinden girerek yaşlı adama ulaştı.

Evin içinde düştüğü ve yerinden kalkamadığı belirlenen Üye, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından evde yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
