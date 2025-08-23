Kütahya'da Yangın: 4 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Kütahya'da Yangın: 4 Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Tavşanlı ilçesinde bir köyde çıkan yangında, 4 ev alevlerin etkisiyle kullanılamaz duruma geldi. Yangın, köydeki bir evde başladı ve hızla yayıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bir köyde çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye 14 kilometre uzaklıktaki Başköy'deki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki 3 eve sıçradı.

İlk olarak köylülerin müdahale ettiği yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlçe belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler de olay yerine gönderildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
